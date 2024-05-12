Сборная Словакии забросила шесть шайб и крупно обыграла Казахстан на ЧМ-2024

В Остраве на стадионе «Остравар-Арена» прошёл матч в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой группы В между сборными Словакии и Казахстана. Уверенную победу в матче одержали словацкие хоккеисты со счётом 6:2.

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Дублем отметился нападающий сборной Словакии Мартин Поспишил. Словацкий форвард Либор Гудачек стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач. Два ассиста на счету защитника сборной Словакии Шимона Немеца. За Казахстан голы забили Алихан Асетов и Алихан Омирбеков. Отметим, что после шестой пропущенной шайбы вратарь Андрей Шутов был заменён на голкипера Никиту Бояркина.

Словакия одержала первую победу на групповом этапе ЧМ. Сборная Казахстана потерпела первое поражение после победы в прошлом матче над Францией со счётом 3:1.