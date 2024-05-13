Бобровский признан третьей звездой матча с «Бостоном»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский были признан третьей звездой матча полуфинальной серии Восточной конференции против «Бостон Брюинз».

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Российский вратарь отразил по ходу игры 16 из 18 бросков в створ по своим воротам. Для него эта победа стала третьей подряд — всего в розыгрыше Кубка Стэнли 2024 года Бобровский провел на льду девять игр, продемонстрировав в них коэффициент надежности 2,55 при 89,2% отраженных бросков.

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом в счете — 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков, Сэм Беннетт и Антон Лунделл. У проигравшей команды отличились Давид Пастрняк и Брэндон Карло.

Таким образом, после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Флориды». Пятая игра в противостоянии состоится в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в ночь с 14 на 15 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 02:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что россиянин уложил клюшкой на лед суперзвезду НХЛ.