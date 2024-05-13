Хоккеист-чемпион назвал проходимцем приехавшего в Россию канадского тренера

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение канадца Бенуа Гру на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор». Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

Кожевников заявил, что был шокирован назначением и назвал его нелепым.

«Внаглую убрали своего тренера [Алексея] Заварухина. А затем некоторые челябинские эксперты дружно принялись убеждать в величии этого канадского проходимца», — сказал он.

Гру возглавил «Трактор» 6 мая. Контракт со специалистом рассчитан на два года. Заварухину, ранее возглавлявшему челябинцев, предложили остаться в системе клуба и возглавить «Челмет».

Заварухин проработал в «Тракторе» один сезон. Под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила ярославскому «Локомотиву» с общим счетом в серии 0-4.