Хоккеист-чемпион назвал проходимцем приехавшего в Россию канадского тренера
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение канадца Бенуа Гру на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор». Его слова приводит Russia-Hockey.ru.
Кожевников заявил, что был шокирован назначением и назвал его нелепым.
«Внаглую убрали своего тренера [Алексея] Заварухина. А затем некоторые челябинские эксперты дружно принялись убеждать в величии этого канадского проходимца», — сказал он.
Гру возглавил «Трактор» 6 мая. Контракт со специалистом рассчитан на два года. Заварухину, ранее возглавлявшему челябинцев, предложили остаться в системе клуба и возглавить «Челмет».
Заварухин проработал в «Тракторе» один сезон. Под его руководством команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила ярославскому «Локомотиву» с общим счетом в серии 0-4.
Lenta.ru: главные новости