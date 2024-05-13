В Чехии возмутились отстранением сборной России по хоккею

Олимпийский чемпион и бывший нападающий сборной Чехии Владимир Ружичка выразил сожаление, что хоккеисты сборной России отстранены от международных соревнований, и заявил, что не понимает решения некоторых хоккейных федераций не вызывать своих игроков из КХЛ для участия в ЧМ.

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«Это беспокоит меня. Спортсмены не виноваты в сложившейся политической ситуации. Они хотят заниматься спортом и соревноваться, и это единственное, что их волнует», — цитирует Ружичку CNN Prima NEWS.

Напомним, сейчас в Чехии проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Острава и Прага. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.