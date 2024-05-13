Выяснилось, сколько хоккеист Сагадеев заработает по контракту с «Адмиралом»

Оклад нападающего Антона Сагадеева по контракту с «Адмиралом» составит 15 миллирнов рублей, сообщает Metaratings.ru.

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В понедельник «Адмирал» объявил о переходе 30‑летнего Сагадеева из «Сочи». Соглашение хоккеиста носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона‑2024/25

В минувшем сезоне Сагадеев провел за «Сочи» 40 матчей, набрал 12 (3 шайбы + 9 передач) очков. Ранее хоккеист играл за астанинский «Барыс» и ярославский «Локомотив».

Всего в КХЛ Сагадеев провел 355 матчей, заработал 85 очков (41+44).