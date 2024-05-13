Названы лучшие судьи сезона КХЛ

На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были объявлены лауреаты наград лучшим судьям.

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Приз имени Андрея Старовойтова (лучший арбитр лиги) получил Константин Оленин, а награду имени Михаила Галиновского (лучший линейный судья) — Дмитрий Сивов.

Отметим, что Оленин работает в лиге с первого сезона. В прошедшем чемпионате арбитр провёл 1000-й матч в КХЛ, сейчас на его счету 1031 отработанная игра.

Лучшим вратарём сезона был признан Даниил Исаев («Локомотив»), лучшим тренером — Андрей Разин («Металлург»), лучшим новичком — Илья Набоков («Металлург»), «Золотая клюшка» — Никита Гусев («Динамо» Москва), приз имени Сергея Гимаева «За верность хоккею» — Евгений Бирюков («Салават Юлаев»).