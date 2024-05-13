В КХЛ назвали точные даты проведения сезона-2024/2025

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов назвал точные сроки проведения сезона-2024/2025.

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«Календарь будущего сезона утверждён ФХР. Матч открытия запланирован на 3 сентября и состоится в Магнитогорске. Будет запланирована 1 пауза на КПК, также новогодний брейк и Матч звёзд в феврале. Он не будет пересекаться с КПК, по месту проведения расскажем дополнительно. Мы можем играть до 31 мая, но пока что в планах седьмая игра финала плей-офф – 25 мая, регулярка продлится до 23 марта, а плей-офф начнётся 26 марта», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним 28 марта совет директоров КХЛ принял решение по изменению сроков проведения чемпионата. С сезона-2024/2025 он должен завершиться не позднее 31 мая. В текущем сезоне предельный срок — 29 апреля.