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Разин высказался о признании себя лучшим тренером сезона КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал присвоение приза «Лучшему тренеру сезона».

Разин высказался о признании себя лучшим тренером сезона КХЛ
© Чемпионат.com
«Сегодня день начался не очень. В аэропорту обнаружил, что забыл костюм. Ремень положил, а костюм не взял. Еле успел на церемонию. Спасибо за награду, но я считаю, что это награда не лучшему тренеру, а всему тренерскому штабу, который у меня очень классный. Большое спасибо родителям, мама и папа, к сожалению, не дожили до этого триумфа. Спасибо детям и супруге, если бы не её пендели, я бы здесь не стоял. Спасибо руководству «Металлурга», за их доверие, несмотря на все слухи вокруг меня. Всем спасибо», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Отметим, что приз вручал главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

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