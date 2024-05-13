В ФХР высказались о санкциях IIHF по делу Федотова

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов высказался о санкциях Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова. Его слова приводит РИА Новости.

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Курбатов назвал ситуацию несправедливой и заявил, что организация подаст апелляцию.

«Обратимся в Спортивный арбитражный суд (CAS). Время у нас есть. Будем отстаивать свои права. Сейчас никто не собирается выплачивать штраф, вынесенный IIHF», — подчеркнул он.

8 мая дисциплинарный комитет IIHF оштрафовал ФХР на миллион швейцарских франков. Выступление Федотова за ЦСКА сочли нарушением правил международных переходов.

29 марта Федотов перешел в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Ранее он расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию.

Летом 2022 года попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте и возобновил карьеру в ЦСКА.