Стал известен срок отстранения Ничушкина от матчей НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин дисквалифицирован минимум на полгода по решению Национальной хоккейной лиги.

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Ранее сообщалось, что Ничушкин переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и будет отстранён от матчей минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. По истечении этого срока российский нападающий получит право подать заявление о восстановлении на работе.

Таким образом, Ничушкин не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах плей-офф НХЛ. «Колорадо» во втором раунде серии плей-офф НХЛ играет с «Даллас Старз». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Далласа».

В нынешнем сезоне Ничушкин принял участие в девяти матчах в плей-офф НХЛ, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.