Стал известен срок отстранения Ничушкина от матчей НХЛ
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин дисквалифицирован минимум на полгода по решению Национальной хоккейной лиги.
Ранее сообщалось, что Ничушкин переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и будет отстранён от матчей минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. По истечении этого срока российский нападающий получит право подать заявление о восстановлении на работе.
Таким образом, Ничушкин не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах плей-офф НХЛ. «Колорадо» во втором раунде серии плей-офф НХЛ играет с «Даллас Старз». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Далласа».
В нынешнем сезоне Ничушкин принял участие в девяти матчах в плей-офф НХЛ, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.