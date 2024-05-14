Кузнецов повторил достижение Овечкина в плей‑офф НХЛ

Нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов стал автором победного гола в пятом матче серии второго раунда плей‑офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Рейнджерс».

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Встреча в Нью‑Йорке завершилась победой гостей со счетом 4:1. Кузнецов забросил вторую шайбу «Харрикейнз» в третьем периоде. Результат этого матча позволил «Каролине» вновь сократить отставание от «Рейнджерс» в противостоянии и остаться в серии. Сейчас команда из Нью‑Йорка ведет со счетом 3–2.

Кузнецов стал шестым действующим игроком, забившим минимум три гола за карьеру в потенциальных играх на выбывание. Ранее это делали Джо Павелски (4), Кори Перри (3), Александр Овечкин (3), Патрик Кейн (3) и Крис Крайдер (3).