Из раздевалки «Колорадо» убрали табличку с фамилией Ничушкина

Защитник «Колорадо Эвеланш» Джек Джонсон прокомментировал ситуацию с российским нападающим команды Валерием Ничушкиным, который сегодня был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода.

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Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что причиной может быть проваленный тест на запрещённые вещества.

«Он сделал свой выбор. Это всё, что я могу сказать по этому поводу. Он свой выбор сделал», — приводит слова Джонсона обозреватель The Denver Post Кори Масисак в социальных сетях, который также добавил, что табличка с фамилией Ничушкина уже была удалена из раздевалки «Эвеланш».

Напомним, Ничушкин второй год подряд досрочно завершает участие в плей-офф НХЛ из-за отстранения.

На данный момент «Колорадо» уступает в серии второго раунда Кубка Стэнли «Далласу» (1-3), а Ничушкин на пару с Заком Хайманом из «Эдмонтона» является лучшим снайпером плей-офф с девятью заброшенными шайбами.