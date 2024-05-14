Тренер «Колорадо» не смог ответить, сыграет ли Ничушкин за клуб в будущем

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар после поражения от «Даллас Старз» (1:5) не смог ответить на вопрос, сможет ли российский нападающий Валерий Ничушкин сыграть ещё за клуб.

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«Сможет ли Ничушкин присоединиться к команде в будущем? Понятия не имею», — приводит слова Беднара The Denver Post.

Напомним, Ничушкин сегодня, 14 мая, был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

В Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5). «Даллас» повёл в серии 3-1 и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции.