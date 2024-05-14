Владислав Третьяк считает, что победы хоккейной сборной объединяют Россию.

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– Есть ли у ФХР полноценное сотрудничество с КХЛ? Появляются новости, что лига станет независимой, отделившись от федерации.

– Пока нет никакого решения о том, что КХЛ будет независимой. И я вообще скажу, что нет никаких разногласий между ФХР и КХЛ. Самое главное – развивать хоккей в стране. Сильная Континентальная хоккейная лига для нас – это сильная сборная.

Мы все в одной лодке, мы все работаем для болельщиков, на всю страну. Можно болеть за ЦСКА или СКА, за Екатеринбург или Магнитогорск. Но когда играет сборная, за нее болеет вся страна. Вот это надо не забывать.

Еще мне Владимир Путин говорил, когда предложил стать президентом ФХР: «Мне победы нужны. Мне Россию объединять надо». А тогда не было 15 лет побед на чемпионатах мира.

Понимаете? Победы хоккейной сборной объединяют Россию. А один клуб КХЛ – не объединяет. За него просто болеют в каком‑то регионе. Совсем другое дело, когда сборная играет на Олимпиаде или чемпионате мира. Это престиж нашей страны, нашего хоккея.

Поэтому у нас нет никаких проблем с КХЛ. Возникают сегодня некоторые вопросы: они хотят одно, мы – другое. Но в принципе больших разногласий между нами не существует, – заявил президент ФХР Владислав Третьяк.