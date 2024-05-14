Что говорят в Америке о Ничушкине, который подставил «Колорадо»

То, что читается между строк в комментариях «Колорадо», прямым текстом высказывает пресса. Терпение лопнуло.

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Это не дежавю. Это действительно уже было, ровно год назад. Валерий Ничушкин пропал из состава в критический момент плей-офф для «Колорадо». Детали могут отличаться, но суть одинаковая – «лавины» снова потеряли одного из ключевых игроков команды.

Есть ещё одно существенное отличие. Если год назад Ничушкина старались оградить от лишнего внимания и горой вставали на его защиту, то сейчас терпение лопнуло. Что бы ни стояло за формулировкой «провалил драг-тест», для «Колорадо», похоже, это стало последней каплей. В Америке, не в пример с прошлым годом, крайне жёстко отреагировали на этот скандал.

«Приоритеты Вэла и команды теперь разделены. Они уже не вместе»

Главный тренер Джаред Беднар высказался очень дипломатично, но посыл дал однозначный:

«Насколько сильно Вэл нас подставил? Я не буду это обсуждать. Очевидно, что с Вэлом что-то не так. У меня есть две мысли на этот счёт. Первая — да, для команды это отстой. Надо перевернуть страницу, надо играть лучше, чем сегодня. У нас по-прежнему 20 с лишним человек в раздевалке, которым не всё равно и которые хотят победить. На этом и надо фокусироваться. Несомненно, это навредило нашей команде. Он великолепный игрок. Вторая – я знаю, какой Вэл человек, и желаю ему самого лучшего. Хочу, чтобы он был счастлив и доволен своей жизнью, будь то в нашей команде или нет. Я желаю всего наилучшего ему и его семье. Думаю, все ребята считают так же. Мы надеемся, что он обретёт спокойствие и получит помощь. Хоккей – это не вопрос жизни и смерти, хоть мы к нему относимся именно так. Один из главных приоритетов – сам Вэл. И наша команда тоже. Теперь эти два приоритета разделены. Они уже не вместе. Можем ли мы ещё воссоединиться? Без понятия».

«Он сделал свой выбор. Больше я ничего не буду говорить. Он сделал свой выбор», — высказался в схожем ключе защитник Джек Джонсон.

«Колорадо» дал Ничушкину второй шанс. Тот его профукал»

То же самое, но уже прямым текстом высказывает пресса.

«Есть хоккейная сторона, а есть бизнес. И как бы жёстко это ни звучало, нет сомнений, что руководство «Колорадо» сейчас задаётся вопросом: «А сможем ли мы ещё когда-нибудь доверять этому парню?» — пишет The Athletic.

«Колорадо» дал Ничушкину второй шанс. Тот его профукал. Пора двигаться дальше.

Неспящий в Сиэтле, обречённый в Денвере. Два плей-офф подряд. Два подряд вывода из состава в плей-офф Валерия Ничушкина.

Это было так чудесно, Вэл. Боже, это было восхитительно. Но это конец для тебя.

Поезду «лавин» нужны двигатели, на которые можно положиться.

Мне жаль человека. Меня бесит поражение. Я думаю о руководстве «Колорадо», которое занимало круговую оборону, защищало и поддерживало своего проблемного нападающего. Чтобы в итоге снова горько разочароваться.

Это конец. Всё.

Чемпионское окно не будет ждать.

Натану Маккиннону в сентябре будет 29. Ещё через месяц Микко Рантанену стукнет 28, а Габриэлю Ландескогу исполнится 32 ещё месяцем позднее.

Часы тикают.

И более неподходящего времени нельзя было представить.

У Ничушкина остаётся шесть сезонов по контракту на $ 49 млн, который он подписал после завоевания Кубка Стэнли. Невыгодное вложение хорошей организации.

Самый цимес? 15 июня 2025 года у Вэла вступает в силу частичный запрет на обмен.

Если он не может помочь тебе выиграть ещё один Кубок, пора с ним расставаться.

Пусть кто-то другой принимает этот вызов.

Вы скажете, Ничушкин – слишком большой талант, чтобы отказываться от него. Абсолютная правда. Но он ещё и слишком ненадёжный, чтобы рассчитывать на него как на кусочек чемпионского паззла. Он несёт в себе слишком большой риск, чтобы считаться стержнем костяка.

Могут ли «лавины», его братья, доверять ему после загадочного исчезновения в Сиэтле, лечения этой зимой и сегодняшней дисквалификации? Может ли Маккиннон, который к дуракам относится так же терпимо, как к защитникам? А фанаты «Колорадо»?

Потому что его гениальность разбивает сердце. Поезд Чу-Чу, который бóльшую часть зимы провёл в программе помощи игрокам, в этом плей-офф был образцово-показательным. С девятью голами он делил первое место в списке снайперов. Он забивал семь матчей подряд со старта плей-офф, установив рекорд клуба.

Когда Ничушкин на пике своей игры, он всесокрушающая природная сила. Скоростной, мастер по созданию трафика, чит-код в большинстве, глыба с мягкими, аккуратными руками часового мастера.

Тик-так.

Два плей-офф подряд. Два исчезновения.

Третьего «Колорадо» не может себе позволить», — пишет Denver Post.

«Он снова плюнул на своих братьев»

«Колорадо» проиграл и уступает 1-3 в серии с «Далласом», но кому есть до этого дело? Спустя 387 дней после инцидента в Сиэтле Ничушкин провалил драг-тест и переведён на третий этап программы помощи игрокам. Из-за этого он получил автоматическую дисквалификацию на полгода без сохранения зарплаты и обязанность подавать заявку на восстановление в лиге. И всё это случилось за полтора часа до начала матча с лучшей командой Западной конференции, которая, будем честными, переигрывала тебя в первых трёх матчах серии. Уже, получается, в четырёх.

Я ни о чём другом и думать не могу. Мне всё равно, как сложился матч. Конечно, можно говорить, что «Колорадо» не выложился, сыграл недостаточно жёстко, да ещё и Девона Тэйвза нет из-за травмы. Но второй год подряд твой, возможно, третий по важности игрок, Вэл Ничушкин…

Зависимость – это полное дерьмо. Это страшно и грустно и заслуживает сочувствия. Но она точно не заслуживает прощения и освобождения виновного от ответственности. А Ничушкин виновен в том, что подставил Нэйта Маккиннона, Кейла Макара и Микко Рантанена, что лишил их двух пиковых лет. Он подставил и лишил фанатов «Эвс» двух долгих походов в плей-офф. Из-за того что наносит вред самому себе. К сожалению, он вредит не только себе, но и своему недавно рождённому ребёнку, и жене, и своим братьям в раздевалке. И, вероятно, он уже сыграл свой последний матч за «Колорадо». Это неприемлемо!

На месте руководства клуба я бы пошёл на какой-то беспрецедентный шаг, чтобы НХЛ встала на их сторону. Сделал бы всё, что в силах, чтобы разорвать контракт с Ничушкиным. И это грустно, потому что этот парень – чёртова машина. Невероятный хоккеист, тот самый винтик, который делает «Колорадо» таким устрашающим. Но выньте этот винтик, и клуб будет выглядеть так, как в сегодняшнем матче. К сожалению, в игре было много эмоций. Это же не мутанты, а люди. И, вероятно, они уже не смогут оправиться от того, что один из их братьев по команде плюнул на них второй год подряд. Очень обидно», — высказался ведущий денверского радио Altitude Sports Алекс Раджаниеми.