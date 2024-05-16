Главный тренер «Металлурга» перенес шестую операцию на коленях

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин перенёс шестую операцию на коленях. Об этом специалист сообщил в своей социальной сети и выложил фотографию с больничной койки.

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«Последствия хоккейного прошлого. Шестая операция на коленях! Плановое ТО», — подписал фотографию Разин.

Разин был признан лучшим тренером в прошедшем сезоне КХЛ. В свой восьмой сезон в КХЛ Разин впервые смог одержать победу в серии плей-офф, первую победу в седьмом матче серии, а затем привёл «Металлург» к третьему Кубку Гагарина. Для него этот результат стал лучшим в карьере на данный момент.

Разин выступал на позиции нападающего. Всего в чемпионатах СНГ, МХЛ и Суперлиге Разин провёл 518 матчей, в которых набрал 357 (103+254) очков. Разин — чемпион России (1999, 2001), серебряный призёр чемпионата мира (2002), обладатель приза «Золотая клюшка» (самый ценный игрок чемпионата России) (2001).