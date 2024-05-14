Третьяк оценил умалчивание о титулах России во время трансляции ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил то, что Международная федерация хоккея (IIHF) умолчала о титулах сборной России во время показа чемпионата мира 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

Третьяк назвал произошедшее неприятным моментом.

«Такие исторические ошибки нельзя допускать», — заявил он.

10 мая в середине первого периода матча между сборными Швеции и США (5:2) россиян не показали среди трех самых титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. В видеотрансляции появилась информация только о сборной Канады, Чехии и Швеции. Позднее президент IIHF Люк Тардиф назвал ситуацию ошибкой.

Чемпионат мира-2024 проходит в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборные России и Белоруссии пропускают турнир из-за санкций со стороны IIHF.