Баландин: сомневаюсь, что Гатиятулин сможет поставить атакующий хоккей в «Ак Барсе»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил назначение Анвара Гатиятулина на пост главного тренера «Ак Барса».

© Чемпионат.com

— Я рад, что Анвар подписал контракт. Теперь ему предоставляется хорошая возможность, чтобы доказать, что он действительно тренер с большой буквы. «Ак Барс» я считаю топ-клубом, там созданы все условия.

– Может ли «Ак Барс» показывать активный хоккей, как теперь обещает Гатиятулин?

– Я не верю, что он изменился как тренер. Чтобы играть в атакующий хоккей, нужно самому понимать эту игру. Гатиятулин был защитником оборонительного плана, а хоккеисты этого амплуа заточены на оборону и на боязнь ошибки. Как игрок он был медленный, с плохим катанием и всегда боялся ошибиться. Это психология, её уже не поменять. Тем более, он берёт в штаб тех людей, с которыми работал в Челябинске. Кто мешал Алексею Тертышному в «Тракторе» поставить большинство и нападение? Дай бог, конечно, чтобы у Гатиятулина получилось. Но я сомневаюсь, что он сможет поставить новый, атакующий хоккей, — цитирует Баландина «РБ Спорт».

48-летний Гатиятулин работал тренером в «Тракторе» (2015-2016), СКА (2018-2020), молодёжной (2015) и основной сборных России (2018-2020). Главным тренером в «Белых Медведях» (2011-2015), «Тракторе» (2016-2018, 2020-2023). Тренерские достижения: бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2022), бронзовый призёр ЧМ (2019), бронзовый призёр чемпионата МХЛ (2014, 2015), серебряный призёр МЧМ (2015).