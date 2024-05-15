Сборная Швейцарии обыграла Великобританию и возглавила группу A на ЧМ-2024

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Швейцарии и Великобритании. Со счётом 3:0 победу одержала швейцарская национальная команда.

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Голами в составе швейцарской сборной отметились Нико Хишир, Дин Кукан и Нино Нидеррайтер. Голкипер Акира Шмид оформил шат-аут.

Сборная Швейцарии одержала четвёртую победу в четырёх матчах на турнире и с 11 очками возглавила таблицу группы A.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.