Капитан сборной Великобритании объяснил, зачем в раздевалке команды секс-игрушка

Капитан сборной Великобритании Роберт Дауд объяснил, зачем в раздевалке команды находится секс-игрушка. Напомним, ранее в трансляцию попала секс-игрушка, стоявшая на столе в раздевалке национальной команды.

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«На самом деле это «награда», которую команда вручает игроку, совершившему какую-то глупость. Например, если кто-то из нас споткнётся или с ним случится что-нибудь смешное. Не помню, кто принёс это в раздевалку, но такое должно было остаться между нами», — цитирует Дауда Sport Aktuality. «Это была наша внутренняя шутка, но я не могу многого об этом сказать. Мы не привыкли к камерам в раздевалке. Это, конечно, не должно было быть на публике», — добавил форвард Великобритании Лиам Кирк.

Напомним, сборная Великобритании провела два матча, в которых не одержала ни одной победы. В следующей игре команда сыграет со сборной Швейцарии сегодня, 15 мая.