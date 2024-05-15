Ничушкина удалили из списка лучших бомбардиров в НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин удален из списка лучших бомбардиров и снайперов в официальном приложении Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

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14 мая стало известно, что Ничушкина перевели на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА). Инсайдер Фрэнк Серавалли рассказал в своих соцсетях, что Ничушкин провалил тест на «drugs», что может означать как наркотики, так и лекарства. Остальных подробностей не приводится.

Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

15 января 2024 года стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

«Колорадо» продолжает выступление в Кубке Стэнли. На стадии полуфинала Западной конфренции НХЛ команда сражается с «Даллас Старз» и уступает после четырех матчей — 1-3.