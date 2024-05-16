Лидер «Колорадо» высказался об отстранении Ничушкина

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об отстранении российского форварда «лавин» Валерия Ничушкина от матчей НХЛ на полгода.

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«Очевидно, это тяжело для него и его семьи. Это всё, что я хочу сказать по этому поводу», — цитирует Маккиннона Sportsnet.

Напомним, Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

Напомним, «Колорадо Эвеланш» в серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Даллас Старз» уступает со счётом 2-3. Шестой матч серии пройдёт на площадке «лавин» в Денвере в ночь с 17 на 18 мая.