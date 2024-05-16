Лидер «Колорадо» высказался об отстранении Ничушкина

Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон высказался об отстранении Ничушкина
Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался об отстранении российского форварда «лавин» Валерия Ничушкина от матчей НХЛ на полгода.
«Очевидно, это тяжело для него и его семьи. Это всё, что я хочу сказать по этому поводу», — цитирует Маккиннона Sportsnet.
Напомним, Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.
Напомним, «Колорадо Эвеланш» в серии второго раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Даллас Старз» уступает со счётом 2-3. Шестой матч серии пройдёт на площадке «лавин» в Денвере в ночь с 17 на 18 мая.