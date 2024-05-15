Стало известно, почему профиль Ничушкина удалили из официального приложения НХЛ

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал, что профиль игрока «Колорадо» Валерия Ничушкина удалили из официального приложения лиги из-за исключения из состава «Колорадо», передает РИА Новости.

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«Мне сказали, что когда его исключили из состава «Колорадо», его автоматически удалили из приложения НХЛ. Это не было результатом намеренного решения», — сказал Дэйли.

Ничушкина перевели на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА).

Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

15 января 2024 года стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».