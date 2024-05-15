ХК «Авангард» заключил контракт с защитником Дарреном Дицем. Как сообщает пресс-служба омского клуба, соглашение с игроком обороны рассчитано сроком на два года. Также заключён двусторонний контракт на два сезона с защитником Даниилом Степановым.

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Напомним, в прошедшей регулярке 30-летний игрок обороны провёл 55 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 22 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина Диц провёл пять матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

В омский клуб защитник перешёл в результате обмена с ЦСКА на денежную компенсацию. «Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.