Сборная Австрии одержала победу над командой Финляндии в матче ЧМ по хоккею, Швеция победила Казахстан

Сборная Австрии обыграла команду Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча группы А, состоявшаяся в Праге, завершилась со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). В составе австрийцев шайбы забросили Марио Хубер, Тимо Никль и Беньямин Баумгартнер. У финнов отличились Саку Мяэналанен и Оливер Капанен.

Финны занимают четвертую строчку в группе А с 7 очками, австрийцы (4) идут пятыми.

В параллельной игре группы В сборная Швеции обыграла команду Казахстана — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Маркус Юханссон, Линус Юханссон и Фабиан Зеттерлунд. У казахстанцев отличился Адиль Бекетаев.

Шведы выиграли все четыре матча в группе, набрали 12 очков и лидируют в таблице группы В, сборная Казахстана (3) — седьмая.

Прямые трансляции матчей чемпионата мира смотрите на телеканалах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат мира. 2024

«Финляндия» — «Австрия» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Голы: Мяэналанен, 2:51 (ВИДЕО). Капанен, 8:06 (ВИДЕО). — Хубер, 23:36 (ВИДЕО). Никль, 49:51 (ВИДЕО). Баумгартнер, 59:59 (ВИДЕО).

Чемпионат мира. 2024

«Казахстан» — «Швеция» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) Голы: Бекетаев, 45:36 (ВИДЕО). — Юханссон, 10:20 (ВИДЕО). Юханссон, 35:08 (мен.) (ВИДЕО). Зеттерлунд, 41:51 (ВИДЕО).