Олимпийский чемпион Кошечкин стал тренером вратарей клуба КХЛ "Металлург"

Олимпийский чемпион 2018 года Василий Кошечкин назначен тренером вратарей магнитогорского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщила пресс-служба команды.

Кошечкину 41 год, в 2023 году он завершил профессиональную карьеру. Вратарь является чемпионом Олимпийских игр (2018) и мира (2009), а также серебряным (2010) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. В составе "Металлурга" он выступал с 2013 по 2023 год, за это время он дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

В минувшем сезоне "Металлург" в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина.