Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с американским центральным нападающим Коулом Касселсом. Как сообщает пресс-служба омского клуба, контракт с форвардом рассчитан сроком на один сезон.

В прошедшем сезоне Касселс провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ выбран в треьем раунде под общим 85 номером клубом «Ванкувер Кэнакс».

В АХЛ сыграл 495 матчей, забросил 61 шайбу, сделал 152 передачи, набрал 296 минут штрафа при показателе полезности «-30». В OHL сыграл 291 матч, забросил 90 шайб, сделал 168 передач, набрал 332 минуты штрафа, при показателе полезности «+52».

В чемпионате Германии сыграл 50 матчей, забросил семь шайб, сделал 17 результативных передач, набрал 44 минуты штрафа, при показателе полезности «-12». Касселс является обладателем Мемориального Кубка, 2015, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги (CHL).