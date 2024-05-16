Капитан «Металлурга» рассказал, как команда справилась с кризисом по ходу сезона

Егор Яковлев, капитан магнитогорского "Металлурга", выигравшего в завершившемся сезоне Кубок Гагарина, рассказал о самом сложном периоде для команды во время турнира.

"Самый сложный период в сезоне случился, когда мы пять игр подряд проиграли. Для нас это был непростой момент, из которого мы с достоинством вышли. Удалось переломить неприятную ситуацию, после чего начали еще больше выигрывать", - рассказал Яковлев Legalbet.

Знаменитый хоккеист отметил, что "Магнитке" в сложный период помогли собрания с тренером, а также разговоры между игроками, в которых удалось найти выход.

Серия из пяти поражений подряд у магнитогорцев случилась в октябре прошлого года, когда команда уступила в трех играх подряд челябинскому "Трактору", проиграла в овертайме омскому "Авангарду" и уступила тольяттинской "Ладе". После той серии она выдала уже победную, одержав одиннадцать викторий кряду.

Выигранный Кубок Гагарина стал для "Металлурга" третьим в истории КХЛ, и по числу трофеев "Магнитка" делит лидерство с казанским "Ак Барсом" и московским ЦСКА.