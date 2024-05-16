Игрок «Спартака» уехал в НХЛ

Форвард московского "Спартака" Максим Цыплаков перебрался в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщила пресс-служба американской команды.

По официальной информации, нападающий подписал годичный контракт.

1 мая 2024 года "Каролина Харрикейнз" выиграла на своем льду пятый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли у "Нью-Йорк Айлендерс" — 6:3. Таким образом, противостояние закончилось со счетом 4-1 по матчам в пользу "ураганов". В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии.

В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.