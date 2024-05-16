Сборная Канады одержала четвёртую победу подряд, одолев команду Норвегии

На «О2-Арена» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Канады и Норвегии. Победу со счётом 4:1 одержала канадская сборная.

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На 12-й минуте первого периода Брэндон Танев с передач Кейдена Гуле и Джареда Макканна открыл счёт во встрече.

В начале второго периода Эндрю Манджапане с передач Боуэна Байрэма и Джейми Олексяка удвоил преимущество сборной Канады.

На третьей минуте заключительного игрового отрезка осинового времени Стиан Сольберг с передач Эйрика Сальстена и Ноа Стеена размочил счёт в игре. На седьмой минуте периода Дилан Козенс пр игре в меньшинстве забросил третью шайбу канадской сборной в матче. В конце встречи Джаред Макканн установил окончательный счёт в матче.

В следующей игре сборная Канады сыграет с командой Финляндии 18 мая. Норвегия встретится с командой Австрии 19 мая.