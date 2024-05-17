Российские хоккеисты выполнили 5 результативных передач в матче Кубка Стэнли

Российские хоккеисты Артемий Панарин, Андрей Свечников и Дмитрий Орлов выполнили пять результативных передач в матче плей‑офф НХЛ с участием «Каролины» и «Нью‑Йорк Рейнджерс».

«Рейнджерс» в гостях обыграли «Каролину» в шестом матче второго раунда плей‑офф НХЛ со счетом 5:3 и стали первыми полуфиналистами Кубка Стэнли.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин выполнил два голевых паса в шестом матче серии, всего у него 7 передач в плей‑офф. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников также выполнил два голевых паса, всего у него в плей‑офф 9 передач. Еще один голевой пас в матче на счету защитника «Каролины» Дмитрия Орлова, который заавершил плей‑офф с четырьмя передачами. Суммарно россияне выполнили в одном матче пять результативных передач.

Счет в серии до четырех побед — 4–2 в пользу «Рейнджерс», за выход в финал Кубка Стэнли клуб из Нью‑Йорка сыграет с «Флоридой» или «Бостоном».