Панарин о Бобровском: «Он мой лучший друг в хоккее. Замечательный человек»

Панарин о Бобровском: «Он мой лучший друг в хоккее. Можем целый день говорить о чем угодно. Замечательный человек»
Артемий Панарин назвал Сергея Бобровского своим лучшим другом в хоккее.
Форвард «Рейнджерс» и вратарь «Флориды» будут противостоять друг другу в финале Восточной конференции. Ранее они вместе играли за «Коламбус».
«Он мой лучший друг в хоккее. Замечательный человек. Мы можем целый день говорить о чем угодно и быть откровенными друг с другом. С некоторыми людьми можно поговорить на пару тем, с ним мы можем обсуждать все – и хорошее, и не очень. У нас очень искренние взаимоотношения. Когда меня обменяли в «Коламбус», я был расстроен. Но когда мы встретились, когда наши жены встретились, мы как-то сразу нашли общий язык», – сказал Панарин.
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