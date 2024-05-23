Крикунов назвал финалистов чемпионата мира

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что в финальном матче чемпионата мира — 2024 встретятся национальные команды Швеции и Канады.

© Чемпионат.com

— Есть сборные, чьи успехи вас удивляют?

— Удивить-то не удивляют. Но думаю, что шведы и канадцы будут в финале. Если шведы финнам не проиграют. У них там противостояние принципиальное. У шведов в этом году очень сильная сборная. Играет очень здорово, — сказал Крикунов в интервью LiveResult.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» вместимостью более 17 тыс. зрителей в чешской Праге.