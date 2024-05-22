Источник: Овечкин не имеет задолженности перед налоговой

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

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«Сам Овечкин ничего не задолжал, это техническая ошибка. ИП не ведёт коммерческую деятельность, на нём висят только патенты на торговые знаки Александра. Наш бухгалтер сейчас с этим разбирается», — заявил источник.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что банковский счёт Александра Овечкина был заблокирован из-за долга в 49 тыс. рублей.

«Вашингтон» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 от «Нью-Йорк Рейнджерс» (0-4). В регулярке 38-летний Овечкин провёл 79 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, набрав в общей сложности 65 очков. По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы.