Хоккеист Радулов не перейдет в московское "Динамо"

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина нападающий Александр Радулов не перейдет в московский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом ТАСС сообщил спортивный директор бело-голубых Алексей Сопин.

Радулов после истечения контракта с казанским "Ак Барсом" вел переговоры с "Динамо" в качестве неограниченно свободного агента.

"Александра в "Динамо" не будет", - сказал Сопин.

Радулову 37 лет, в 2004 году он был выбран "Нэшвиллом" под общим 15-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За "Ак Барс" нападающий выступал с сентября 2022 года, вместе с командой игрок дошел до финала Кубка Гагарина в первом сезоне в клубе. В прошедшем сезоне Радулов провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 очков (16 голов + 24 результативные передачи). В плей-офф на счету Радулова 1 гол и 3 результативных паса в 4 играх.

В КХЛ Радулов с 2008 по 2012 год играл за уфимский "Салават Юлаев", а с 2012-го по 2016-й выступал за московский ЦСКА. В 2011 году нападающий выиграл Кубок Гагарина. Радулов дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ, три раза становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и два раза - лучшим бомбардиром плей-офф. Радулов с 2017 года выступал за клуб НХЛ "Даллас", в составе которого дошел до финала Кубка Стэнли (2020). Также нападающий в североамериканской лиге защищал цвета "Нэшвилла" (2006-2008) и "Монреаля" (2016-2017).