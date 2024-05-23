ЦСКА обменял хоккеиста в другой клуб за тысячу рублей

Московский ЦСКА и омский «Авангард» совершили обмен, в ходе которого защитник Даррен Дитц перебрался в состав «ястребов». Об этом сообщает портал Metaratings.

По информации источника, за 30-летнего игрока столичная команда получила денежную компенсацию в размере одной тысячи рублей. По действующим правилам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) данная сумма является минимальной для осуществления сделки.

В минувшем сезоне Дитц сыграл в общей сложности 60 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач.

Новый сезон КХЛ стартует традиционным матчем между финалистами прошлого сезона. 3 сентября «Металлург» в Магнитогорске примет ярославский «Локомотив», который обыграл в финале в серии до четырех побед со счетом 4-0 по матчам.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее был назван самый интересный клуб КХЛ.