Генменеджер "Колорадо": НХЛ не планирует расторгать контракт с Ничушкиным

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" не планирует расторгать контракт с российским нападающим Валерием Ничушкиным. Об этом журналистам заявил генеральный менеджер клуба Крис Макфарланд.

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"Расторжение контракта не рассматривается. Восстановить доверие к игроку будет непросто, это зависит от Валерия. Его отстранение продлится до середины ноября", - сказал Макфарланд.

В ночь на 14 мая пресс-служба НХЛ сообщила, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев.

15 января стало известно, что россиянин покинул расположение клуба на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием "решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда", игрок вернулся в состав команды в марте.