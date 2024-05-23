Хоккеист «Динамо» признался, что с детства болеет за «Спартак»

Хоккеист московского «Динамо» Артём Михеев признался, что с самого детства сопереживает футбольному «Спартаку».

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— В последнее время реже [смотрю] из‑за того, что у нас увеличилось количество игр. Я с самого детства болею за «Спартак», продолжаю до сих пор. Жду нового чемпионства, — приводит слова Михеева Metaratings.ru.

Ранее «Динамо» подписало с 28‑летним Михеевым двухлетний контракт. В прошедшем сезоне уроженец Казани выступал за «Сибирь», за которую провел все 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 очков (13+6). Всего в КХЛ на счету форварда 367 игр и 68 очков (37+31). Источник:Metaratings.ru