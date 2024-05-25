Сборная Швейцарии сенсационно обыграла Канаду и в четвёртый раз в истории вышла в финал ЧМ

В Праге на «О2 Арене» завершился полуфинальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Швейцарии нанесла поражение команде Канады со счётом 3:2 Б.

В составе победителей шайбы забросили Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер. В буллитной серии точными бросками отметились всё тот же Фиала и Свен Андригетто.

У североамериканцев голами отметились Брэндон Танев и Джон Таварес.

Таким образом, швейцарцы вышли в финал чемпионата мира, в котором завтра, 26 мая, сыграют с хозяйкой турнира сборной Чехии, которая ранее в своём полуфинале уверенно обыграла команду Швеции со счётом 7:3. Также в этот день будут разыграны бронзовые медали, за которые поспорят Канада и Швеция.

Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.

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