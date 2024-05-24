"Эдмонтон" повел в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с "Далласом"

"Эдмонтон" на выезде обыграл "Даллас" во втором овертайме со счетом 3:2 в первом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Леон Драйзайтль (21-я минута), Зак Хайман (25) и Коннор Макдэвид (81). У проигравших двумя голами отличился Тайлер Сегин (27, 57).

Российский нападающий "Далласа" Евгений Дадонов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом. 35-летний форвард в текущем плей-офф забросил 3 шайбы и сделал 4 голевых паса в 14 играх. В начале первого овертайма "Даллас" четыре минуты играл в большинстве из-за двойного малого штрафа Макдэвида за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Эдмонтона". Второй матч пройдет в ночь на 26 мая в Далласе. В другом полуфинале встречаются "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Флорида" (счет в серии - 0-1).