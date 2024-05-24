Мошенники обманули вратаря «Металлурга», прикинувшись руководством клуба

Вратарь новокузнецкого «Металлурга» Максим Клоберданц стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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21 мая спортсмен получил сообщение от человека, который представился генеральным директором «Металлурга» Андреем Денякиным и заявил, что мошенники от имени хоккеиста пытаются взять кредиты, чтобы отправить деньги ВСУ. Также мошенник добавил, что с хоккеистом свяжется сотрудник ФСБ и расскажет о дальнейших действиях.

Мошенник, представившийся сотрудником ФСБ, заявил, что Клоберданц должен взять несколько кредитов, а затем перевести их на «безопасный счет». Хоккеист в первом банке взял кредит на 999 998 рублей, во втором — почти на два миллиона, следом он перевел деньги на указанный счет и связался с руководством клуба, чтобы сообщить о проделанной работе. В клубе заявили голкиперу, что с ним из структуры никто не связывался.

Хоккеист обратился в правоохранительные органы.

Клуб «Металлург» основан в 1949 году. С 2008 по 2017 год выступал в дивизионе Чернышёва Континентальной хоккейной лиги. Домашняя арена — Арена кузнецких металлургов, вмещающая 7 533 зрителя. С 2017 года выступает в Высшей хоккейной лиге.