Шипачев ведет активные переговоры с клубами КХЛ

Агент Станислав Романов, представляющий интересы хоккеиста казанского «Ак Барса» Вадима Шипачева, заявил «Матч ТВ», что 37‑летний форвард ведет активные переговоры с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Ранее Шипачев заявил, что с большой долей вероятности покинет «Ак Барс». Его контракт с казанским клубом действует до конца сезона‑2024/25.

— В сети появились слухи, что Шипачев может перейти в ЦСКА, «Салават Юлаев», «Локомотив». Насколько это реальные варианты?

— Все карты вам не открою. Мы открыты для всех клубов, находимся на рынке и активно ведем переговоры. У кого‑то больше интерес, у кого‑то меньше. Работа кипит, скажу так.

Уход Вадима из Казани может быть как через разрыв контракта, так и через обмен. Этот момент уже будет решаться по факту в зависимости от предложенных условий. Мы ничего не исключаем, — сказал Романов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Шипачев провел за «Ак Барс» 67 матчей, в которых набрал 46 (14+32) очков.