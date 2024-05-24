Шипачев: я — первый бомбардир «Ак Барса», а меня выставляют за порог

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал, что казанский клуб более не заинтересован в его услугах.

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«На самом деле, никакого диалога не было. Мы встретились, и мне сказали, что вот такая ситуация – мы тебя не видим в команде, главный тренер тебя не видит, давайте что-то решить. Я ответил, чтобы решали с моим агентом. Я так полагаю, что при хорошем раскладе это должен был быть выкуп моего контракта, выплата мне компенсации, после чего я поехал бы в другую команду. Но, судя по разговорам с Маратом Валиуллиным, я так понял, что такого сейчас не будет. С агентом ведётся диалог, но я не понимаю всей этой ситуации. Команда играет плохо, вылетает в первом раунде, и находятся какие-то аргументы – старый ты или не старый, медленно едешь. При всём этом я ещё и первый бомбардир команды, а меня выставляют за порог. Некрасивая ситуация», — заявил Шипачёв в программе «На связи».

Напомним, контракт форварда действует до конца следующего сезона.

37-летний Шипачёв в регулярке и Кубке Гагарина провёл 67 встреч, где записал на свой счёт 46 (14+32) результативных баллов. Всего в КХЛ на счету опытнейшего нападающего 920 (289+631) очков в 987 матчах. «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.