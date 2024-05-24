Нападающий «Ак Барса» «не горит желанием играть в КХЛ и жить в России»

Евгений Свечников может покинуть «Ак Барс».

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В прошлом году 27-летний форвард вернулся в Россию из Северной Америки, где провел 172 матча в НХЛ за разные клубы.

В минувшем сезоне на его счету 33 матча за «Ак Барс» и 14 (9+5) набранных очков.

«В первый год зарплата Свечникова – 40 млн рублей – выглядела адекватно. Однако уже на второй год соглашения оклад игрока вырастет почти в два раза и составит 75 млн рублей. Источники рассказывают, что игрок особо-то и не горит желанием играть в КХЛ и жить в России. В плане менталитета он уже полностью стал американцем», – сообщает «Бизнес Online».

Клуб рассматривает вариант с переподписанием контракта на сниженных условиях.