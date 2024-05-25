Сборная Чехии в восьмой раз в истории вышла в финал ЧМ, обыграв в полуфинале Швецию
В Праге на «О2 Арене» завершился первый полуфинальный матч чемпионата мира-2024, в котором сборная Чехии нанесла крупное поражение команде Швеции (7:3).
Дублями в составе победителей отметились Лукаш Седлак и Доминик Кубалик. Ещё по шайбе забросили Давид Кемпф, Ондржей Каше и Мартин Нечас.
Голы у шведов на счету Маркуса Юханссона, Маркуса Петтерссона и Йоэля Эрикссона Эка.
Таким образом, чешская сборная в восьмой раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. В матче за золото команда Радима Рулика встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Швейцарии.
Чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит с 10 по 26 мая в двух чешских городах — Праге и Остраве.
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