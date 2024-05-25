Терещенко: «Канадцы — не пижоны, но Швейцария заслужила этот финал»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил «Матч ТВ», что хоккеисты сборной Швейцарии добились выхода в финал ЧМ‑2024 за счет сильного внутреннего первенства.

В субботу на чемпионате мира в Чехии прошли полуфинальные встречи, хозяева обыграли шведов (7:3), а швейцарцы по буллитам победили Канаду (3:2).

В воскресенье в финале встретятся Чехия и Швейцария, в матче за бронзу сыграют Канада и Швеция.