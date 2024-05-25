Терещенко: «Канадцы — не пижоны, но Швейцария заслужила этот финал»
Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил «Матч ТВ», что хоккеисты сборной Швейцарии добились выхода в финал ЧМ‑2024 за счет сильного внутреннего первенства.
В субботу на чемпионате мира в Чехии прошли полуфинальные встречи, хозяева обыграли шведов (7:3), а швейцарцы по буллитам победили Канаду (3:2).
В воскресенье в финале встретятся Чехия и Швейцария, в матче за бронзу сыграют Канада и Швеция.
— Если мы говорим о первом полуфинале, то чехи здорово усилились. Тот же Давид Пастрняк к ним приехал. И вратарь у них здорово играет. Чехи заслужили эту победу, и они играли здорово. Тем более домашний чемпионат мира, полные трибуны на «О2 Арене», и просто супер. Чехи — молодцы, а счет 7:3 говорит сам за себя. Шведы в итоге разочаровали. Они опять всех победили в группе, их игра вызывала восхищение. Отлично двигаются, владеют шайбой. Но в плей‑офф «Тре Крунур» снова забуксовала. Звоночек уже был в четвертьфинале с финнами (2:1 ОТ), когда шведы играли очень натужно. Бросалось в глаза, как им тяжело. Ну и полуфинал получился закономерным. Швейцарцы же сразу захватили инициативу в матче, повели 2:0. Канадцы отыгрались уже в концовке, причем Таварес забил классный гол на 58‑й минуте. Показал передачу и бросил вратарю между ног. Я бы не сказал, что канадцы — пижоны. Они играли хорошо, но не реализовали большинство. Выстояли втроем, не использовали какие‑то свои моменты. И у них было исполнительское мастерство, что бросалось в глаза на буллитах. Видели, как забил Коннор Бедард? Парень просто умничка, с головой, понимающий хоккей, играет тонко. Здорово! Но в итоге Швейцария заслужила выход в финал. У них очень сильный чемпионат. У меня получилось посмотреть несколько матчей, и там очень приличный уровень. Причем там выступает много игроков из разных сборных. Больше скажу: те ребята, которые были в КХЛ на ведущих ролях (Найт, Коварж…), в чемпионате Швейцарии не такие уж лидеры. И сборная этой страны уже лет пять как претендует на медали. И в финал они с 2013 года вышли уже в третий раз. Молодцы, всё по делу, — сказал Терещенко «Матч ТВ».
Матч ТВ: главные новости