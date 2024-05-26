Американский хоккеист Бреннан Менелл, взявший паспорт России, в интервью YouTube-каналу Russian Code назвал самое отвратительное русское блюдо.

Спортсмен заявил, что ему совершенно не понравились шпроты.

«Я пробовал много чего. Несколько блюд мне нравятся, но многие блюда с рыбой и некоторые салаты пришлись мне не по вкусу», — рассказал Менелл.

Ранее Менелл высказался об отстранении россиян от международных турниров. Спортсмен заявил, что санкции против сборной России не имеют смысла для мирового хоккея.

Американец получил российский паспорт 1 августа 2023 года. Также 27-летний хоккеист теперь может выступать за сборную России. Он играет за московское «Динамо» с сентября 2022 года.