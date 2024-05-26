Яромир Ягр и Райан Смит включены в Зал славы Международной федерации хоккея

Олимпийский чемпион в составе сборной Чехии Яромир Ягр и олимпийский чемпион в составе сборной Канады Райан Смит включены в Зал славы Международной федерации хоккея, сообщает пресс-служба ИИХФ.

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Кроме того, в Зал славы ИИХФ были включены: трёхкратная чемпионка мира американка Натали Дарвиц, двукратный олимпийский чемпион швед Кенни Йонссон, чемпион мира словак Игор Либа, 15-кратный участник мировых первенств финн Петтери Нуммелин, двукратный чемпион мира чех Ярослав Поузар, а также главный тренер женской канадской национальной команды, приведший её к двум победам на Олимпиадах, Мелоди Дэвидсон.

Напомним, Ягр заявил, что следующий сезон станет для него последним в профессиональной карьере. Также у него в планах написать книгу о своей карьере и снять фильм о последнем сезоне. Райан Смит завершил карьеру в 2014 году.