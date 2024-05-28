Яромир Ягр заявил, что не планирует завершать игровую карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр заявил, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру игрока. 52-летний форвард находится в Чехии с сезона-2017/2018, выступая в качестве игрока и владельца клуба «Кладно» чешской Экстралиги.

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«Я умру на льду», — цитирует Ягра The Hockey News.

Ягр является двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Также он два раза завоёвывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой лиги. Ранее легендарный чешский форвард был включён в Зал славы международного хоккея.

Игровой номер чешского форварда «68» был выведен из обращения в «Питтсбурге». В «Пингвинз» рассчитывают привлечь Ягра к работе в клубе.