Российский вратарь установил уникальное достижение в НХЛ

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли 2024 года «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант банк Арена» в присутствии 19 780 зрителей и завершилась победой гостевой команды в дополнительное время со счетом 5:4.

Российский голкипер победившей команды Игорь Шестеркин, отразивший 34 броска в игре, установил уникальное достижение, став вторым в истории своего клуба, кому удалось одержать десять побед в нескольких розыгрышах плей-офф. Первым вратарем в «Рейнджерс», кому удалось подобное, стал швед Хенрик Лундквист, который трижды выигрывал 10 и более матчей в играх на выбывание.

Впервые отметку в десять побед в плей-офф Шестеркин пробил в 2022 году, сумев помочь своей команде добраться до полуфинала Кубка Стэнли.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекси Лафреньер и Баркли Гудроу, оформившие по дублю. У проигравшей команды два раза отличился Сэм Райнхарт, еще по шайбе на счету Александра Баркова и Густава Форслинга. Решающий гол на счету форварда «Рейнджерс» Александра Веннберга.

Четвертая игра серии пройдет в Санрайзе 29 мая, стартовое вбрасывание состоится в 03:00 по московскому времени.